ボートレース尼崎の「BOATBoyカップ」が初日を終えた。三重支部の134期・渡辺雄斗（21）が初日3R、センタープール初出走でいきなり勝利を飾り、3連単8万円台の高配当を提供した。5コース発進で見た目にも下がり気味だったが、うまく展開を捉え、2Mも巧妙な旋回で乗り越えた。「展開が良かっただけです。足は良くない。スタートしてから直線で下がります」。タイムも出ていないが「回り足は思ったより来ているので、もっと