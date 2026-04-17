ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで、日本代表初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手。春の園遊会に招待され、天皇皇后両陛下に現役引退後について思いを伝えました。天皇陛下：今季限りで引退をされるという風に伺いました。今後は何かどういうことを？木原龍一選手：皆さまにもっともっとペアを知っていただけるように、競技生活ではないんですが、また新たなことに2人で挑