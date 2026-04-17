モデルのSHIHO（49）が17日までにインスタグラムを更新。背骨の圧迫骨折により入院していた100歳の祖母が退院したことを報告した。SHIHOは「1ケ月前に、家の中でコケてしまい、背骨を圧迫骨折して入院していた祖母が2日前に無事に退院し、本日、100歳を迎えることができました！」と報告。「ずっと寝たきり入院生活だったのに、歩行と認知が全く衰えてなくて、体重も変わらずそのまま！」と説明し、「先生達と、どれだけリハビリを