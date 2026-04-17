浜崎あゆみのアリーナツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』が、4月15日、16日に愛知・日本ガイシホールにて開催された。浜崎が愛知公演のステージショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】浜崎あゆみの、妖艶なステージ衣装に「セクシー可愛い」） 浜崎は「名古屋2days一緒に命燃やしてくれてありがとう」と綴り、妖艶でキュートなステ