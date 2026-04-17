きょう未明、山形県米沢市で高齢の男性が後ろから来た車両にはねられ大けがをました。車両は現場から走り去り、警察がひき逃げ容疑事件として調べています。 【画像】現場画像 消防や警察によりますときょう午前３時２０分ごろ、米沢市金池の市道で、ライトを持って歩いていた米沢市春日に住む男性（７５）が後ろから来た車両にはねられました。 鈴木さんは、顔の骨を折る大けがで、「バイクにはねられた」などと自分で消防に通