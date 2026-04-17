ソフトウェアエンジニアのzetaphor氏が、ローカルでAIを動かせるツール「Ollama」に対し、開発姿勢や運営方針についての批判をブログで展開しています。Friends Don't Let Friends Use Ollama | Sleeping Robotshttps://sleepingrobots.com/dreams/stop-using-ollama/Ollamaは多数のAIをコマンド一つで簡単に実行できるツールです。実際に使用してみるとどんな感じなのかは下記の記事で確認できます。OpenAIのオープンウェイトモデ