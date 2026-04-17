２０１７〜２１年に巨人と楽天に在籍し、２３年に公認会計士となった池田駿さん（３３）が１７日、Ｊリーグの新卒研修に登壇した。会計ファイナンス領域をテーマに、貸借対照表、損益計算書などについてを１時間ほど講義。研修後に取材に応じると、「今回は訪問先が訪問先なので、結構準備しましたし、緊張しました」と笑顔で振り返った。池田さんはヤマハから１６年ドラフト４位で巨人に入団し、１年目から３３試合に登板。２