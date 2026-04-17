日本高野連と朝日新聞社は１７日、大阪市内で第１０８回全国高校野球選手権大会の第２回運営委員会を開催した。大会は８月５日から２２日までの１８日間として３回戦（２日目）、準々決勝、準決勝の翌日を休養日にする。また暑さ対策、選手の負担軽減のため一昨年から行われている２部制を今年も導入するが、今年は午前に１試合、午後に３試合が行われる。２部制は第３日から第８日までの６日間行われ、２回戦が終わる第９