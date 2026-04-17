◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神ー中日（１７日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が、１８日の中日戦（甲子園）に先発。「まだ（今季）２試合目なので、自分が持っているものをしっかり出せるように」と意気込んだ。１６日の巨人戦（甲子園）に登板予定だったが、１５日が雨天中止になり、先発投手もスライドした。「どんな影響があっても投げろと言われた日に投げて勝つだけ。とくにそこに感情はない」と強調した。前回登板の４日の