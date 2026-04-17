◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほＰａｙＰａｙ）オリックス・九里亜蓮投手が、１８日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発する。広島からＦＡ移籍２年目の今季は、開幕２戦目の楽天戦（京セラドーム大阪）で完封勝利を挙げたが、その後は２戦連続で白星ならず。前回登板となった１１日の楽天戦（楽天モバイル）では、４回途中６失点で今季初黒星を喫した。「１週間、打たれたことは忘れてい