「細田守の原点／展」が、６月２０日から８月３１日まで、ＣＲＥＡＴＩＶＥＭＵＳＥＵＭＴＯＫＹＯ（東京・京橋）で開催される。開催にあたり細田守監督からのコメントと展覧会キービジュアルが公開された。チケットは１８日から販売される。◆細田監督コメント「自分で映画を一本作りたい…という思いから『時をかける少女』を企画し、その制作が実現したことは、私にとって映画監督としての大きな出発点となりました。