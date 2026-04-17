水仙賞でデビュー２連勝を飾ったノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）が、次走は青葉賞（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目指す。鞍上は短期免許で来日中のダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝となることが分かった。シルク・ホースクラブが１７日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、３月３１日に美浦トレ