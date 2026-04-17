兵庫女王盃２着のプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）が、次走は地方交流重賞のエンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）を目標としていることが分かった。シルク・ホースクラブが１７日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、１６日に美浦トレセンへ帰厩した。３度目の重賞挑戦となる次走で、初タイト