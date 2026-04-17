将棋の第11期叡王戦5番勝負は17日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で第2局の対局場検分を行い、伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝と挑戦者・斎藤慎太郎八段（32）が出席した。伊藤の先勝で迎え、先手は斎藤。伊藤が勝てば3連覇へ王手、斎藤が勝てば1勝1敗のタイとなる。シンガポールで3日に行われた第1局を制した伊藤は今回後手番となる。一般的に勝率上、不利な後手番だが伊藤はそれを苦にしない棋士として知られる。10