大相撲の春巡業が１７日、茨城・笠間市で行われた。十両・朝翠龍（高砂）は幕内・翔猿（追手風）の左上手を引いて寄り切るなど６番取って３勝３敗。「良い感じで出来ている」。巡業初参加だが「自分のペースで出来ている。移動も慣れてきた」。兄の幕内・朝紅龍（高砂）もおり、マイペースで調整できているという。春場所は自己最高位の十両２枚目で幕内昇進を狙ったが、６勝９敗。夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）