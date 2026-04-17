6人組ボーイズグループ・NCT WISHが、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』DAY3（12日）に出演。ユウシとリョウが、インタビューに回答した。【ライブ写真】かわいいからクールまで！圧巻パフォを披露したNCT WISH今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。NCT WI