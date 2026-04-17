4月10日に公開された人気アニメの『名探偵コナン』劇場版シリーズ第29弾『ハイウェイの堕天使』が、早くも失速し始めている。【写真】「実写化はどうなる？」ヒロインと同姓同名の12歳タレント「毛利蘭」公開初日の観客動員数は73万9000人、興行収入（以下、興収）は11億3000万円を記録。初日だけでシリーズ第1作目『時計じかけの摩天楼』の興収11億円を突破し、公開から3日間の合計は興収35億213万7800円とロケットスタートを