18歳女性の遺体が豊後大野市の山中で見つかった事件。死体遺棄の疑いで逮捕された58歳の男が「遺体をビニール袋に入れて運んだ」と供述していることが新たにわかりました。 【写真を見る】18歳女性死体遺棄事件「遺体をビニール袋に入れて運んだ」逮捕された58歳男供述大分 この事件では先月2日から行方不明となっていた中津市の18歳女性が今月12日、豊後大野市の山中で遺体で発見されました。 警察は女性を捜索