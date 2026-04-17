お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。その輝きに驚いた女優を明かした。同番組ロケで大阪府堺市を訪れたケンコバ。地元の居酒屋店でジョッキを傾けながら、同市出身の有名人に思いを巡らせた。店主の女性から、女優の沢口靖子と名前が挙がると、ケンコバは「たしかに」と納得した。そして「お仕事でご一緒したことがありますけど、持って