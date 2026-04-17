RIIZEが、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』DAY1（10日）、DAY2（11日）に出演。ショウタロウが、インタビューに回答した。【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZE今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。RIIZEが出演したDAY1は17日、DAY2は18日までABEMAにて