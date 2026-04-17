◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督は、ドラフト３位ルーキー大塚瑠晏内野手を「１番・二塁」で初昇格即スタメン起用した。チームのルーキーでは一番乗りでの昇格＆初出場となった。大塚はファームで１４試合に出場し、打率２割６分７厘、１本塁打、６打点。２本塁打を放ちながら、打率１割２分５厘と一発以外の安打がなかったカストロと入れ替わり、１軍初昇格を勝ち取った。