AKB48の川村結衣（19）と花田藍衣（20）が17日、エスコンFで行われた日本ハムー西武戦に登場。川村がファーストピッチを務めた。背番号「48」のユニホームにスカートという可愛らしい姿でマウンドに上がった川村。花田が横で見守る中、深々と一礼すると、大きく振りかぶって超山なりのボールを投じ、ワンバウンドでミットに収まった。惜しくもノーバウンドとはならなかったが、球場の歓声に笑顔で応えた。投球後は「あと一歩