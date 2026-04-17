◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス第１日（１７日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）プロ２年目の六車日那乃（ニトリ）が後半８番パー３でツアー２度目のホールインワンを達成した。アマチュアだった２０２２年大東建託・いい部屋ネットレディス第１ラウンド以来の快挙にも「目が悪くて見えなかった」と苦笑い。ギャラリーの大歓声をすぐには信じられずに「本当に？」。控えめに喜びをかみし