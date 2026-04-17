テレビ朝日系「有吉クイズ」が１２日に放送され、次長課長・河本準一が出演した。河本は昨年２月に体調不良などが原因で休養。同６月に復帰して以降、初共演となった有吉弘行に「めちゃめちゃ久しぶりですやん」と笑顔。有吉も「顔色いいね？でも」と迎えた。河本は、有吉との再会に目を細めながらも、２０１０年と２０１５年に発症した急性すい炎の壮絶な闘病を述懐。「お酒とストレスで。危なかったです。本当にちょっと死