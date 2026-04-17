フィギュアスケートの「りくりゅう」ペアが電撃引退を発表。春の園遊会に出席し、天皇陛下が引退後について質問されました。春らしい色合いの着物姿で現れたのは、フィギュアスケートのりくりゅうペアこと三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）。17日午後1時半ごろ開催された天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」にペアで招待されました。両陛下からオリンピックでの活躍を祝福され、「私たち組んで7年間滑ってきたんですけど、今