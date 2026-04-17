【JR東海鉄道倶楽部 新商品】 4月17日15時より販売開始 東海旅客鉄道は、ECサイト「JR東海MARKET」内の直営ショップ「JR東海鉄道倶楽部」及びアクリル製鉄道模型ショップ「acphoto」にて新作ミニチュアグッズを4月17日15時より発売した。 ミニチュアグッズはJR東海のお客様案内設備を数多く手がけてきた新陽社がJR東海監修のもと製作したミニチュアグッズ。「JR東海鉄道倶楽部」では「ミニチ