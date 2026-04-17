純烈の酒井一圭さんがプロデュースを手がけた「セカンドチャンスオーディション」発の4人組グループ、モナキが、4月8日に『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でデビュー！SNSで大きな話題になるなど多くの人の心を惹きつけてやまない、個性豊かな彼ら。ananでは、本誌2491号の「Entertainment News」でのインタビューに加え、【web限定】座談会＆フォトをお届け。グループの魅力やモットーからこれからの目標まで、必読で