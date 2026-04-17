【カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ】 2027年1月下旬 発売予定 価格：36,300円 カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ」を2027年1月下旬に発売する。価格は36,300円。 本商品はゲーム「プラグマタ」の主人公ヒュ}