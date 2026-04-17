ライバルはヒョンデ・コナ？中国の自動車ブランド、レパス（Lepas）は新型クロスオーバー『L6』を今年末に欧州市場へ導入する予定だ。ハイブリッド車とEVの両方が設定される、【画像】プレミアム志向の中国ブランド、欧州進出【レパスの『L6』と『L8』を詳しく見る】全10枚新型L6は5人乗りで、今夏に登場予定のフラッグシップモデル『L8』に続き、レパスの欧州向け2番目のモデルとなる。ライバルとしては、ヒョンデ・コナなどが