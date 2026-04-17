トレンド感のあるメイクを手軽に楽しめるSHEGLAMから、新作アイシャドウが登場♡ぷにっとした独特の質感と繊細なラメが特徴の「PrismalightBakedGeleeEyeshadowDuo」は、ひと塗りで透明感とツヤを演出できる注目アイテムです。春らしい軽やかな目元づくりを叶えてくれる、新しいアイメイクの主役として要チェック♪ ぷにっと質感で密着ツヤ発色 「PrismalightBakedGeleeEyeshadowDuo」は、弾力のあるジェリーの