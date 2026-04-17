人気音楽系YouTuberゆゆうた（37）が17日、Xを更新。アレルギー検査の結果を公表した。「アレルギー検査受けてきたら小麦にアレルギー反応が出ました」と結果を公表した上で「これから何食って生きればええねん」と自らにツッコミを入れた。このポストに対し「えええ！逆に小麦食べたらどんな反応でるんです？！」「アレルギーはほんとにやばいのだけ知っておけばよいのかもね。変に知りすぎるのもよくないかも」「トウモロコシ