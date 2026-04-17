出入国在留管理庁は17日の衆院法務委員会で、在留手続き手数料の上限引き上げが盛り込まれた入管難民法改正案に関し、設定額の目安を新たに示した。在留許可を求める期間が1年の場合は3万円程度、3年は6万円程度を見込む。実際の額は改正案成立後に政令で定め、2026年度中に適用する。既に3カ月以下は1万円程度、5年は7万円程度、永住は20万円程度との目安を示している。現在の手数料は在留資格の変更・期間更新で6千円、永住