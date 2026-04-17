宝塚歌劇団花組「蒼月抄−平家終焉の契り−」「EL DESEO（エル・デセーオ）」の通し舞台稽古が17日、東京・宝塚劇場で行われ、トップ永久輝（とわき）せあ、相手娘役星空美咲が取材に応じた。公演は18日〜5月31日。滅びゆく平家を描いた芝居と、ラテンショーの共通点について、永久輝は「最後にたどり着くところは、お芝居もショーも同じようなところだなという実感を持ってやっております。自分の中でいろんなものと戦い、自分と