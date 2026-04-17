航空自衛隊が2025年度に実施したスクランブル＝緊急発進の回数は595回と発表されました。前の年度より109回減って、ピーク時の2016年度の半数ほどで、中でも、中国機への対応は前の年度から98回減りました。制服組のトップ・内倉統幕長は、「スクランブルの回数は引き続き高い水準で推移している。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境という認識は変わらない」との見解を示しています。