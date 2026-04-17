タレントのナジャ・グランディーバが17日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。同日引退を発表したミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートペア金メダルの「りくりゅうペア」こと、三浦璃来と木原龍一の2人にバラエティー番組への出演を希望した。「演技を見せてもらいたいというのが気持ち的にあるけど、引退のタイミングとしては一番いい時なのかなと思います」と、ナジャは語った。2人は引退発表後、初めて