中国科学院金属研究所の盧磊研究員が率いるチームはこのほど、超高強度、高導電率、高い熱安定性を兼ね備えた新たな素材の銅箔の開発という、序構金属（規則性のある微視構造を持つ金属）の分野での重要な飛躍を達成しました。この成果により、従来は両立が困難とされてきた強度、導電性、耐熱性の「トリレンマ（三つの対立要素）」の問題を打ち破り、高機能銅箔の製造に向けた全く新しい技術的アプローチを提供すると見込まれてい