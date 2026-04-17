Travis Japanが4月16日に『Travis Japan '陰ニモ日向ニモ' Premium Night』を東急歌舞伎町タワー・シネシティ広場で開催した。このイベントは、シングル『陰ニモ日向ニモ』のリリースを記念したイベントで、抽選で選ばれた900名の観客が来場。早期予約者の特典として生配信も行われた。 （関連：【写真】Travis Japan、新宿歌舞伎町に参上！熱狂のリリースイベント） 野外に組まれたステージ。時