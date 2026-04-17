◇プロ野球セ・リーグ 広島ーDeNA(17日、マツダスタジアム)広島とDeNAのカード初戦。両チームのスタメンが発表されました。ここまで2連敗中のDeNA。心機一転、敵地で迎えるカード初戦では野手2人を入れ替え「3番・ファースト」で筒香嘉智選手、「7番・ライト」で勝又温史選手を起用しました。先発マウンドにあがるのは平良拳太郎投手。12日の広島戦では2番手として6回に登板し、四球でランナーを背負うも無安打に抑えました。それ