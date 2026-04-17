住民らがビル型納骨堂の経営許可の取り消しを訴えた裁判は、1審に続き2審でも訴えが棄却されました。 大阪市淀川区の住宅地にあるビル型の納骨堂「宝蔵寺大阪御廟」をめぐっては、市が9年前に門真市の宗教法人に経営許可を出しました。周辺住民らは「学校や病院、住宅の敷地からおおむね300m以内の場所では、原則、納骨堂の経営許可を出さないと定めた市の規則に違反する」として、許可の取り消しを求めて市を提訴していま