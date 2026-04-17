鹿児島県枕崎市の沖合で4人が乗っていた漁船が転覆し、1人が行方不明になっています。漁船が転覆したのは鹿児島県枕崎市の沖合です。鹿児島海上保安部によりますと、17日午前11時ごろ、「漁船が沈みそう」と漁船を所有する会社から通報があり、その後、転覆しているのが確認されたということです。転覆したのは第18幸丸で、乗組員4人のうち3人は救助され命に別条はありません。しかし、21歳の男性、信清優作さん1人の行方がわから