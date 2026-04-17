倒木が相次いでいる都立公園で、AIを活用した樹木の点検が始まりました。東京・世田谷区の都立砧公園では、先月から倒木が4回発生し、ケガ人も出ていて、都は、砧公園にある高さ3メートル以上の樹木およそ5000本を対象に樹木医による緊急点検をおこなっています。このうち、16日までに点検した236本中57本に倒木のおそれがあると診断されたということで、伐採が進められています。また、17日から都の職員がAIを活用した点検を試験