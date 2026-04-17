自らをイエス・キリストに似せた画像を投稿し、ローマ教皇との対立が過激化しているトランプ大統領。いま、アメリカではトランプ大統領の言動の不安定さに対する懸念の声があがっています。【写真を見る】トランプ大統領「心理的に不安定」との見方に本人は反論過激な発信の背景は自らをキリストに似せた画像に支持基盤からも批判相次ぐトランプ大統領がSNSに投稿したのは自らの姿をイエス・キリストに似せたように見える画像