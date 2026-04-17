記者会見する財政制度等審議会財政制度分科会の増田寛也会長代理＝17日午後、東京都千代田区財務省は17日、有識者でつくる財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会を開き、財政運営の提言に向けた議論を始めた。中東情勢の緊迫で原油などの資源価格が80％上昇した場合、日本経済は2025年比で15兆円程度のコスト増加に見舞われるとの試算を報告。石油の安定供給や関連製品の確保といった対応が急務だとの課題を共有した。