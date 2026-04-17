◇セ・リーグヤクルト・奥川―巨人・マタ（神宮）阪神・大竹―中日・大野（甲子園）広島・ターノック―DeNA・東（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・伊藤―西武・武内（エスコンフィールド北海道）楽天・ウレーニャ―ロッテ・田中（楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・上沢―オリックス・九里（みずほペイペイドーム）