「ファーム・西地区、阪神２−０広島」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）右肩を負傷して戦線離脱していた広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が「１番・中堅」で実戦復帰した。初回の１打席目で相手先発・門別のカープを捉えて、右打席からの左前打をマーク。その後は左飛、三ゴロ併殺打だったが、復帰後初打席でいきなり快音を奏でた。守備でも中堅と右翼を守り、そつなくこなした。平川は開幕戦で１番起用さ