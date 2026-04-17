阪神タイガースOB会の掛布雅之会長（70）が17日、甲子園歴史館でトークショーを行い、阪神の序盤の戦いについて「上々のスタートをしたと思う」と連覇にの可能性について言及した。「1番から5番と打線が固定されて、木浪が頑張って、若手も競争している。与えられたポジションじゃなく、争って勝ち抜いた選手は強くなる」と遊撃、左翼での競争が全体に刺激を与えていると受け止めた。「岡田監督時代の優勝も含め、昨年までは