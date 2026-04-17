京都・南丹市で安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が逮捕前の任意の調べに対して、「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。南丹市の献花台前からフジテレビ・室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。ご遺体が発見された現場付近では、17日、新たに献花台が設けられました。献花台の上には、花、お菓子、ジュースなどが台いっぱいに置かれていて、17