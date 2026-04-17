東京MXテレビは17日、パワーハラスメントに当たる不適切な言動があったとして、伊達寛会長（77）の代表取締役と会長職を15日付で解職したと公式ホームページで発表した。30日付で取締役も辞任する。関係者によると、会議で立場が下の人間に「いらいらさせるんだよ、おまえ」といった暴言を吐くなどのハラスメント行為があったという。同社によると、25年12月に伊達氏に関する内部通報があり、監査役の要請を受けた複数の外部弁護士