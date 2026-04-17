きさらぎ賞３着のラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が、次走のフローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル）で、短期免許で来日中のダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝と初コンビを組むことが分かった。サンデーサラブレッドクラブが１７日までに、ホームページで発表した。同騎手は来週の最終追い切りにも騎乗する予定。次走で２着までに与えられるオークス・Ｇ１（５月