早稲田大学ハンドボール部の初のユニホームスポンサーに、「株式会社東栄住宅」、「株式会社ウエマツ」、「リソルホールディングス株式会社」の３社が決まった。同チームが企業ロゴ入りユニホームを着用するのは創部８８年で初めて。新たにスポンサーとなる３社は、住宅販売の東栄住宅の戸建賃貸ブランド「ブルーミングメゾン」のロゴがユニホーム前面に、背面に印刷会社ウエマツのロゴ、リソルホールディングスのロゴが左袖に